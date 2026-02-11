Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 11 февралдаги мусобақалар жадвали
LIVIGNО. Kazinform — ХХI Қишки Олимпиада мусобақаларининг бешинчи куни 11 февралда Италиянинг Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.
Бугун 7 нафар қозоғистонлик спортчи 3 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:
14:00 — чанғи иккикураши, оддий трамплин
Иштирокчи: Шинғис Рақпаров.
15:00 — эркин могул, иккинчи саралаш босқичи (аёллар)
Иштирокчилар: Юлия Галишева, Анастасия Городко, Аяулим Амренова.
17:45 — чанғи иккикураши, чанғи пойгаси
Иштирокчи: Шинғис Рақпаров.
18:15 — биатлон, индивидуал мусобақа (аёллар)
Иштирокчилар: Айша Рақишева, Милана Генева.
18:15 — эркин услубдаги могул, финал (аёллар)
Иштирокчилар: Юлия Галишева, Анастасия Городко, Аяулим Амренова (агар саралаш босқичидан муваффақиятли ўтса).