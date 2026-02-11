OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:09, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 11 февралдаги мусобақалар жадвали

    LIVIGNО. Kazinform — ХХI Қишки Олимпиада мусобақаларининг бешинчи куни 11 февралда Италиянинг Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.

    Миланда Олимпиада ойындарына қарсы демонстрациялар өтті
    Фото: ТАСС

    Бугун 7 нафар қозоғистонлик спортчи 3 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.

    Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:

    14:00 — чанғи иккикураши, оддий трамплин

    Иштирокчи: Шинғис Рақпаров.

    15:00 — эркин могул, иккинчи саралаш босқичи (аёллар)

    Иштирокчилар: Юлия Галишева, Анастасия Городко, Аяулим Амренова.

    17:45 — чанғи иккикураши, чанғи пойгаси

    Иштирокчи: Шинғис Рақпаров.

    18:15 — биатлон, индивидуал мусобақа (аёллар)

    Иштирокчилар: Айша Рақишева, Милана Генева.

    18:15 — эркин услубдаги могул, финал (аёллар)

    Иштирокчилар: Юлия Галишева, Анастасия Городко, Аяулим Амренова (агар саралаш босқичидан муваффақиятли ўтса).

    Теглар:
    Қишки Олимпиада Олимпиада Олимпиада 2026 Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!