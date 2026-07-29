Kiryu FM радиоси Димашнинг янги қўшиғини биринчи бўлиб эфирга узатади
ASTANА. Кazinform – 30 июль куни Япониядаги Kiryu FM радиостанцияси Қозоғистон ва Қирғизистон халқ артисти Димаш Қудайберген ижодига бағишланган Music Forever дастурининг яна бир махсус сонини тақдим этади, деб хабар беради DimashNews.
Дастурнинг асосий янгиликларидан бири шундаки, хонанданинг янги «Aqerke» композицияси илк бор Kiryu FM радиоси эфирида янграйди.
Kiryu FM радиостанцияси 2020 йилдан бери япон тингловчиларини Димаш Қудайберген ижоди билан мунтазам равишда таништириб келади. Бу вақт ичида санъаткорнинг барча янги мусиқий асарлари эфирга узатилди ва унинг санъатига бағишланган бир нечта махсус дастурлар тайёрланди.
Навбатдаги Dimash Special нашри япон фан-клуби Dimash Japan Fan Club вакиллари иштирокида ишлаб чиқилди.
«Aqerke» қўшиғидан ташқари, дастурда Love’s Not Over Yet, Kieli Meken, Love of Tired Swans, Daididau, Omir ва Olimpico гуруҳларининг композициялари ҳам ижро этилади.
Music Forever дастури Япониянинг Гумма префектурасидаги Кирю шаҳридан эфирга узатилади. Дастурни Казудзи Като мен Кёко Ямамото олиб боришади.
Дастур ҳар ойнинг биринчи ва учинчи пайшанба кунлари Япония вақти билан соат 19:06 дан 19:59 гача эфирга узатилади. Такрорий эшиттириш эртаси куни соат 11:06 да эфирга узатилади.
Тақвимда бешинчи пайшанба бўлган ойларда дастур жамоаси тингловчилар учун махсус мусиқий чиқиш тайёрлайди.
Эслатиб ўтамиз, Мадридда Димаш Қудайберген ҳақидаги ҳужжатли фильм премьераси бўлиб ўтди.