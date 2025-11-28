Қирғизистонликлар Қозоғистонда юқори сифатли тиббий ёрдам олишади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон ва Қирғизистон тиббий ҳамкорликни мустаҳкамлашга келишиб олдилар, деб хабар беради ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
Алмати шаҳридаги Юқумли касалликлар миллий илмий марказида соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназарова Қозоғистонга амалий ташриф билан келган Қирғиз Республикаси Вазирлар кабинет раиси ўринбосари Эдил Байсалов билан учрашди.
Вазир икки давлат раҳбарлари раҳбарлигида икки томонлама муносабатлар изчил мустаҳкамланиб бораётганини, айниқса соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳамкорлик жадал ривожланаётганини таъкидлади.
Музокаралар давомида томонлар юқумли ва юқумли бўлмаган касалликларга қарши курашда ҳамкорликни янада кенгайтириш, қўшма таълим дастурларини амалга ошириш ва инсон ресурсларини ривожлантириш билан боғлиқ кенг кўламли масалаларни муҳокама қилишди.
Биргаликда харид қилиш, дори-дармонларни рўйхатдан ўтказиш тартибларини тезлаштириш, GMP стандартлари бўйича тажриба алмашиш масалалари бўйича ҳам ўзаро алоқалар ўрнатилди. Онкология хизматларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Вазир Қозоғистонда инфратузилмани модернизация қилиш ва юқори технологияли даволаш усулларини кенгайтириш ҳақида гапирди.
— Тадбир якунида томонлар Қирғизистондан келган беморлар учун Қозоғистонда болалар онкогематологик ёрдамидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, йилига 800 дан ортиқ беморни даволашга мўлжалланган янги Протон маркази доирасида ҳамкорлик қилиш ва Қирғизистоннинг болалар юрак жарроҳлиги ва катталар онкологияси бўйича халқаро марказларни яратиш лойиҳаларида иштирок этиш имкониятларини кўриб чиқишга келишиб олдилар. Томонлар барқарор ҳамкорлик нафақат ҳужжатларга, балки икки мамлакат тиббиёт ҳамжамиятлари ўртасидаги ўзаро қўллаб-қувватлаш, билим алмашинуви ва профессионал алоқаларга ҳам асосланганини таъкидладилар, — дейилади вазирлик баёнотида.
А. Алназарова ҳозирги ташаббуслар сезиларли натижалар берганини ва тиббий ёрдам сифатини яхшилаш, инсон ресурсларини ривожлантириш ва аҳолининг замонавий даволаш технологияларига киришини кенгайтиришга ҳисса қўшишини таъкидлади.
Тадбирда Қозоғистон тиббиёти тажрибаси кенг намойиш этилди ва беморларни ташхислаш ва даволаш учун инновацион технологиялар тақдим этилди.