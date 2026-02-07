Қирғизистонда йўл ҳаракати қоидаларини 3 марта қўпол равишда бузган ҳайдовчи қайтадан имтиҳон топширади
BISHKEK. Kazinform – Қирғизистонда транспорт воситалари ҳайдовчилари бир йил ичида йўл ҳаракати қоидаларини уч ёки ундан ортиқ марта қўпол равишда бузган тақдирда, яна имтиҳон топширишга юборилади, деб хабар беради Қирғизистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бош бошқармаси.
Маҳаллий қонунчиликка кўра, ҳайдовчилар қуйидаги жиддий қоидабузарликлар учун назарий имтиҳонни қайта топширишга юборилади:
* транспорт воситасини давлат рақамисиз бошқариш;
* транспорт воситасини тўхтатиш талабига риоя қилмаслик;
* 40 км/соат ва 60 км/соат тезлик чегарасидан ошиб кетиш;
* махсус белгиларга эга транспорт воситаларига устунлик бермаслик;
* қувиб ўтиш ёки маневр қилиш қоидаларини бузиш ва қарама-қарши йўналишга ўтиш;
* йўл ҳаракати қоидаларини бузиш натижасида йўл иншоотларига ёки бошқа мулкка зарар етказиш;
* йўл ҳаракати қоидаларини инсон саломатлигига зарар етказадиган тарзда бузиш;
* транспорт воситасини маст ҳайдовчига ёки ҳайдовчилик гувоҳномаси бўлмаган шахсга бошқаришни топшириш.