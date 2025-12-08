Қирғизистонда ЎРВИ сонининг ортиши: болалар боғчалари ва мактабларда карантин жорий этилди
ASTANA. Kazinform - Қирғизистонда грипп ва ўткир респиратор вирусли инфекция ҳолатларининг кўпайиши сабабли 214 та болалар боғчаси вақтинча ёпилди, 207 та мактаб эса масофавий таълимга ўтди, деб хабар беради Kazinform мухбири Қирғизистон Республикаси Таълим вазирлигига таяниб.
Вазирлик маълумотларига кўра, Қирғизистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Касалликларнинг олдини олиш ва давлат санитария-эпидемиология назорати департаменти буйруғига мувофиқ, ўқув жараёни онлайн форматга ўтказилмоқда. Мактаблар фақат масофавий таълимга ўтишлари ҳақида Таълим вазирлигига хабар беришлари керак.
"Таълим ташкилотлари ҳозирда касалликларнинг олдини олиш бўйича кучайтирилган чораларни амалга оширмоқда. Мамлакат бўйлаб 207 та мактабда дарслар онлайн тарзда ўтказилмоқда ва 214 та болалар боғчаси вақтинча карантинда", - дейилади баёнотда.
Аввалроқ, Қирғизистонда эпидемия мавсуми бошланганидан бери ўткир респиратор вирусли инфекциялар тарқалгани ҳақида хабар берилган эди.