Қирғизистонда парламент фаолиятини сунъий интеллект ёритади
ASTANA. Kazinform - Қирғизистон Жогорку Кенеши (Парламент) фаолиятига сунъий интеллект жорий этилмоқда, деб хабар беради Бишкекдаги Kazinform агентлиги мухбири.
Жогорку Кенеши матбуот хизматининг хабар беришича, парламент тадбирларини ёритиш учун «Айым Кенеш кызы» ва «Мырза Мыйзам уулу» нейрон тармоқ бошловчилари ишга туширилди. Улар депутатлар фаолияти ҳақидаги янгиликларни тақдим этадилар, кун воқеаларини умумлаштирадилар ва жамоатчиликни ҳафта воқеалари ҳақида хабардор қиладилар.
Сунъий интеллект билан ишлайдиган телебошловчиларни таништириш ташаббуси парламент ишини рақамлаштириш режаларининг бир қисмидир.
«Айым Кенеш кызы» ва «Мырза Мыйзам уулу» инновациялар қонун чиқарувчи орган ишини қандай ўзгартириши ва фуқаролар билан мулоқотни яхшилаши мумкинлигини кўрсатадиган дастлабки лойиҳалардан биридир, - дейилади баёнотда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қирғизистонда 2027 йилдан бошлаб рақамли сом жорий этилиши ҳақида хабар берган эдик.