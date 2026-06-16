KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қирғизистонда нархлар ва тарифлар ошди

    ASTANA. Kazinform - Жорий йилнинг дастлабки беш ойида, 2025 йил декабрь ойига нисбатан, мамлакатда истеъмол нархлари ва тарифлари 4,8 фоизга ошди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.

    Цены и тарифы выросли в Кыргызстане
    Фото: Kazinform

    Қирғизистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-май ойлари давомида озиқ-овқат маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар нархлари 4,8% га, алкоголь ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари 6,5% га, ноозиқ-овқат маҳсулотлари 2,8% га, аҳолига кўрсатиладиган хизматлар тарифлари эса 7,1% га ошди.

    Ушбу даврда нархлар ва тарифларнинг ошиши республиканинг барча ҳудудларида кузатилди. Энг юқори нархларнинг ошиши Ўш вилоятида кузатилди, бу алкоголь ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари нархининг 15,1% га, ноозиқ-овқат маҳсулотларининг 8,8% га ва аҳолига кўрсатиладиган хизматлар тарифларининг 17,1% га ошиши билан боғлиқ.

    Қирғизистон Нарх-наво Жаҳон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф