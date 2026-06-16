Қирғизистонда нархлар ва тарифлар ошди
ASTANA. Kazinform - Жорий йилнинг дастлабки беш ойида, 2025 йил декабрь ойига нисбатан, мамлакатда истеъмол нархлари ва тарифлари 4,8 фоизга ошди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Қирғизистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-май ойлари давомида озиқ-овқат маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар нархлари 4,8% га, алкоголь ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари 6,5% га, ноозиқ-овқат маҳсулотлари 2,8% га, аҳолига кўрсатиладиган хизматлар тарифлари эса 7,1% га ошди.
Ушбу даврда нархлар ва тарифларнинг ошиши республиканинг барча ҳудудларида кузатилди. Энг юқори нархларнинг ошиши Ўш вилоятида кузатилди, бу алкоголь ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари нархининг 15,1% га, ноозиқ-овқат маҳсулотларининг 8,8% га ва аҳолига кўрсатиладиган хизматлар тарифларининг 17,1% га ошиши билан боғлиқ.