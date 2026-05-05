Қирғизистонда меҳнат мигрантлари тиббий кўрикдан ўтишлари шарт бўлади
BISHKEK. Kazinform - Қирғизистонда юқумли касалликлар тарқалишининг олдини олиш учун меҳнат мигрантлари учун мажбурий тиббий кўриклар таклиф қилинмоқда, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Тегишли қонун лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилди.
Таклиф қилинаётган тузатишларга кўра, мамлакатга ишга кириш мақсадида келган хорижий меҳнат мигрантлари ишга киришдан олдин ва яшаш муддатини узайтиришда бошқалар учун хавф туғдирадиган касалликлар йўқлигини тасдиқлаш учун мажбурий тиббий кўрикдан ўтишлари шарт.
Касалликлар рўйхати, тартиби ва тиббий кўрикдан ўтиш вақти Қирғизистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади. Тиббий кўриклар аккредитациядан ўтган тиббиёт ташкилотлари томонидан ўтказилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ мамлакатда никоҳдан олдин мажбурий скринингни жорий этиш таклиф қилинаётгани ҳақида хабар берилган эди.