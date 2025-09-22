Қирғизистонда Марказий Осиё давлатларининг III парламентлараро форуми бўлиб ўтади
2025 йил 23 сентябрда Бишкек шаҳрида Марказий Осиё давлатларининг III парламентлараро форуми бўлиб ўтади. Мавзу “Марказий Осиё мамлакатлари парламентлари: минтақани комплекс ривожлантириш учун самарали ечимлар”, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Тадбирда Марказий Осиё давлатлари парламентлари раҳбарлари иштирок этади.
Форумни ўтказишдан мақсад - барқарор иқтисодий ўсишга эришиш, миграция жараёнларини тартибга солиш ва рақамли муҳитни ривожлантириш учун Марказий Осиё мамлакатлари ўртасида парламентлараро ҳамкорликни мустаҳкамлашдан иборат.
Йиғилишда иштирокчилар “Миграция ва меҳнат оқимлари: фуқаролар ҳуқуқларини қонунчилик билан қўллаб-қувватлаш ва иқтисодий барқарорлик”, “Марказий Осиё мамлакатларида сармоявий муҳитни яхшилаш ва иқтисодий шаффофликни ошириш бўйича қонунчилик чора-тадбирлари”, “Парламентлар ва рақамли суверенитет: киберхавфсизлик, рақамли муҳитни ҳуқуқий тартибга солиш” каби мавзуларни муҳокама қиладилар.
Эслатиб ўтамиз, 2023 йилда Қозоғистонда биринчи Марказий Осиё давлатлари парламентлараро форуми бўлиб ўтган. Қозоғистон Республикаси парламенти Сенати раиси Маулен Ашимбаев парламентлараро форумни ҳар йили Марказий Осиё давлатларидан бирида ўтказишни таклиф қилган эди.