Қирғизистонда кўмир экспортига қўйилган тақиқ муддати узайтирилди
ASTANA. Kazinform — Қирғизистон кўмирни автомобиль транспорти орқали экспорт қилишга қўйилган тақиқ муддатини яна олти ойга узайтирди.
Тегишли қарор Қирғиз Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан имзоланди.
Ҳужжатга мувофиқ, «Иркештам-Автодорожный» ва «Торугарт-Автодорожный» автомобиль ўтказиш пунктлари мазкур чекловдан мустасно қилинган.
Чеклов Қирғиз Республикаси Энергетика вазирлиги тасарруфидаги «Қирғизкўмир» давлат корхонасига ҳамда 2702 кодлари бўйича таснифланган кўмирни Қирғизистон давлат чегараси орқали автомобиль транспортида экспорт қилишга нисбатан қўлланилмайди.
Бундан аввал Қирғизистон ёғоч ва ёғоч материалларини экспорт қилишга қўйилган тақиқ муддатини ҳам узайтирган эди.