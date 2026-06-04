Қирғизистонда ихтисослаштирилган мактаблар очилади
ASTANA. Kazinform — Бу ҳақда Қирғизистон таълим вазири Догдуркүл Кендирбаева “Биринчи радио” эфирида маълум қилди.
У мамлакатда 12 йиллик таълим тизимига ўтиш ва гимназия ҳамда лицейлар мақомининг бекор қилиниши муносабати билан ихтисослаштирилган мактаблар жорий этилаётганини маълум қилди.
«Бу йил ихтисослашувгача бўлган тайёргарликка бағишланган, келгуси йилдан бошлаб еттинчи синф ўқувчилари бир нечта йўналишлар бўйича ихтисослаштирилган таълимга ўтадилар: кимё ва биология, физика ва математика ҳамда гуманитар фанлар», — деди вазир.
Вазир шунингдек, касбий мутахассисликларни олишни истаган ўрта мактаб ўқувчилари учун умумтаълим мактаблари касб-ҳунар мактаблари билан бирлаштирилаётганини айтди.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йилда Вазирлар Маҳкамаси қарори билан 12 йиллик умумий таълим тизимига ўтиш концепцияси тасдиқланган.