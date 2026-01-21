OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:10, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Қирғизистонда гўшт сотадиган мобил дўконлар пайдо бўлади

    АСТАНА. Kazinform - Қирғизистон ижтимоий нархда гўшт сотадиган автодўконларни ишга туширишни режалаштирмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қирғизистонда гўшт сотадиган мобил дўконлар пайдо бўлади
    Фото: Қирғиз Республикаси Сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш саноати вазирлиги

    Қирғизистон Қишлоқ хўжалиги ва сув ресурслари вазирлигининг маълумотларига кўра, лойиҳанинг мақсади аҳолини, айниқса олис ҳудудларни юқори сифатли ва мақбул нархдаги гўшт маҳсулотлари билан таъминлашдир.

    Замонавий мобил гўшт сотадиган автодўконларнинг ишга туширилиши озиқ-овқат маҳсулотларининг мавжудлигини оширади ва ишлаб чиқарувчидан истеъмолчига тўғридан-тўғри етказиб бериш имконини беради.

    Бундан аввал Қирғизистонда гўшт нархларига давлат томонидан тартибга солиш киритилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Аввалги ҳисоботларда ўтган йилнинг дастлабки 10 ойида мамлакатда истеъмол нархлари ва тарифларининг ошгани кўрсатилган.

    Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон ҳукумати кредит тарихини сақлаш муддатини қисқартиради.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Қирғизистон Бизнес
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!