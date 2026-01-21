Қирғизистонда гўшт сотадиган мобил дўконлар пайдо бўлади
АСТАНА. Kazinform - Қирғизистон ижтимоий нархда гўшт сотадиган автодўконларни ишга туширишни режалаштирмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қирғизистон Қишлоқ хўжалиги ва сув ресурслари вазирлигининг маълумотларига кўра, лойиҳанинг мақсади аҳолини, айниқса олис ҳудудларни юқори сифатли ва мақбул нархдаги гўшт маҳсулотлари билан таъминлашдир.
Замонавий мобил гўшт сотадиган автодўконларнинг ишга туширилиши озиқ-овқат маҳсулотларининг мавжудлигини оширади ва ишлаб чиқарувчидан истеъмолчига тўғридан-тўғри етказиб бериш имконини беради.
Бундан аввал Қирғизистонда гўшт нархларига давлат томонидан тартибга солиш киритилгани ҳақида хабар берган эдик.
Аввалги ҳисоботларда ўтган йилнинг дастлабки 10 ойида мамлакатда истеъмол нархлари ва тарифларининг ошгани кўрсатилган.
