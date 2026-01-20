Қирғизистон ҳукумати кредит тарихини сақлаш муддатини қисқартиради
ASTANA. Kazinform — Жисмоний шахслар ва тадбиркорлар учун кредитлар мавжудлигини ошириш мақсадида мамлакат ҳукумати кредит маълумотлари сақланадиган муддатни қисқартиришни таклиф қилмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Жогорку Кенешнинг Молия, бюджет, тадбиркорлик ва рақобатбардошлик қўмитаси кредит маълумотлари алмашинуви тўғрисидаги қонун лойиҳасини биринчи ўқишда маъқуллади.
Қонун лойиҳасига кўра, салбий кредит тарихини сақлаш муддати беш йилдан уч йилгача, ижобий кредит маълумотларини сақлаш муддати эса етти йилдан беш йилгача қисқартирилади. 10 минг сомгача бўлган микрокредитлар бўйича маълумотларни сақлаш муддати эса бир йил этиб белгиланади.
Ҳужжатнинг қабул қилиниши қуйидагиларга имкон беради:
"кредит қора рўйхати"даги тахминан 200 минг қарз олувчи учун янада қулай шароитлар яратиш;
жисмоний шахслар ва кичик ва ўрта бизнес учун кредитлар мавжудлигини ошириш;
кичик ва ўрта бизнесни ривожлантиришни рағбатлантириш;
сояли кредитлаш даражасини пасайтириш ва расмий молиявий тизимдан ташқаридаги микрокредитлар ўсишини камайтириш.
