    19:32, 18 Август 2025 | GMT +5

    Қирғизистонда чорва моллари экспорти сезиларли даражада камайди

    ASTANA. Kazinform — Қирғизистонда гўшт нархи ошишига йўл қўймаслик бўйича ҳукумат томонидан кўрилаётган чора-тадбирлар натижасида чорва моллари экспорти икки баравардан кўпроқ қисқарди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қирғизистонда чорва моллари экспорти сезиларли даражада камайди
    Фото: Сув хўжалиги, қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш вазирлиги

    Сув хўжалиги, қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш вазирлиги маълумотларига кўра, йил бошидан буён мамлакатдан 30 493 бош қорамол (2024 йилда — 77 907 бош, яъни 47 414 бошга камайган), 31 781 бош қўй-ечки (2024 йилда - 70 392 бош, 38 611 бош кам), шунингдек 1 636 бош от (2024 йилда - 5 113 бош, 3 477 бош кам).

    Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонда 2025 йил 11 августдан бошлаб 90 кунлик муддатга гўшт нархи устидан давлат назорати жорий этган.

    Қирғизистон Қишлоқ хўжалиги Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
