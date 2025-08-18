19:32, 18 Август 2025 | GMT +5
Қирғизистонда чорва моллари экспорти сезиларли даражада камайди
ASTANA. Kazinform — Қирғизистонда гўшт нархи ошишига йўл қўймаслик бўйича ҳукумат томонидан кўрилаётган чора-тадбирлар натижасида чорва моллари экспорти икки баравардан кўпроқ қисқарди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Сув хўжалиги, қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш вазирлиги маълумотларига кўра, йил бошидан буён мамлакатдан 30 493 бош қорамол (2024 йилда — 77 907 бош, яъни 47 414 бошга камайган), 31 781 бош қўй-ечки (2024 йилда - 70 392 бош, 38 611 бош кам), шунингдек 1 636 бош от (2024 йилда - 5 113 бош, 3 477 бош кам).
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонда 2025 йил 11 августдан бошлаб 90 кунлик муддатга гўшт нархи устидан давлат назорати жорий этган.