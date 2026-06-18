Қирғизистонда болалар қўш фамилияга эга бўлишлари мумкин
BISHKEK. Kazinform - Қирғизистонда ота-оналарга болага ота ва онанинг фамилияларини бирлаштириш орқали ҳосил қилинган қўш фамилия беришга рухсат бериш таклиф қилинмоқда, деб хабар беради Бишкекдаги Kazinform агентлиги мухбири.
Тегишли қонун лойиҳаси Жогорку Кенеш депутатлари гуруҳи томонидан жамоатчилик муҳокамаси учун тақдим этилди.
Таклиф қилинаётган ўзгартиришларга кўра, ота-оналарнинг розилиги билан болага туғилганда ота-оналарнинг фамилияларини исталган кетма-кетликда дефис орқали бирлаштириш орқали ҳосил қилинган қўшалоқ фамилия берилиши мумкин. Шу билан бирга, болаларга уч карра фамилия беришга йўл қўйилмайди. Ушбу чеклов кейинги авлодларда оилаларнинг ҳаддан ташқари мураккаблашишининг олдини олишга қаратилган.
Аввалроқ мамлакатда бир жинсли никоҳларни қонуний тақиқлаш ва ҳужжатлардаги биологик майдон ёзувларига ўзгартиришлар киритиш кўриб чиқилаётгани ҳақида хабар берилган эди.