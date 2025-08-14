Қирғизистонда автомобиллар сони 1,8 миллионга яқинлашди
ASTANА. Кazinform — Қирғизистонда рўйхатдан ўтган автомобиллар сони маълум қилинди, дея хабар беради “Кабар” агентлиги.
2025 йил 1 июнь ҳолатига кўра, Қирғизистонда 1 миллион 778 минг 901 та автомобиль рўйхатга олинган. Бу ҳақда “Кабар” агентлигида бўлиб ўтган матбуот анжуманида Транспорт воситалари ва ҳайдовчиларни давлат рўйхатидан ўтказиш давлат агентлиги директори ўринбосари Бахт Носиров маълум қилди.
Унга кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойлари давомида агентлик ходимлари томонидан 425 323 та автомашинани рўйхатга олиш ва қайта рўйхатдан ўтказиш бўйича операциялар амалга оширилган.
Шунингдек, олд ён ойналарни қорайтириш учун 9152 та рухсатномалар берилган бўлиб, уларнинг аксарияти жисмоний шахсларга тегишли.
