Қирғизистонда алкоголь, ширин ичимликлар ва ёқилғига акциз солиғи оширилади
BISHKEK. Кazinform — Қирғизистон қиммат спиртли ичимликлар, ширин ичимликлар ва нефть маҳсулотларига акциз солиғини босқичма-босқич оширишни режалаштирмоқда, деб хабарди Кazinform мухбири.
Ҳукумат қарори лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилди.
Мамлакатда алкоголли, алкоголсиз ва нефт маҳсулотлари учун амалдаги акциз солиғи ставкалари 2023 йил 1 январдан ўзгармаган, ёқилғи-мойлаш материаллари эса 10 йилдан ортиқ вақт давомида оширилмаган.
Ҳужжатга кўра, акциз солиғи ставкаларини тўрт йил давомида босқичма-босқич ошириш таклиф этилмоқда. Мазкур чора аҳолини зарарли маҳсулотлар истеъмолидан асраш, уларнинг нархини инфляция даражасидан ошириш, давлат бюджетига солиқ тушумларини ошириш мақсадида амалга оширилмоқда.
2026 йил 1 январдан бошлаб қуйидаги ўзгартиришлар киритилади:
- бензин — бир тоннаси 5000 сомдан (тахминан 31 минг тенге) 7000 сомгача (тахминан 43 минг тенге);
- мазут — 400 сомдан (тахминан 2500 тенге) 2000 сомгача (тахминан 12 минг тенге);
- қишки дизель ёқилғиси — 400 сомдан 2000 сомгача;
Шунингдек:
- 2027 йилга бориб ширин, минерал ва газланган сувларга акциз солиғи 5 сом/литрга оширилади;
- энергетик алкоголсиз ичимликлар — 2029 йилга бориб 15 сомга;
- ликер-ароқ маҳсулотлари, ароқ, бойитилган ичимликлар, этил спирти - 240 сомгача;
- коньяк - 180 сом;
- вино - 40 сом;
- пиво - 30 сом;
- газли вино ва шампан - 70 сом;
- кам алкоголли ичимликлар — 2026 йилдан 100 сом/литр.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 1 январдан Қирғизистон Республикасида йўлларни таъмирлаш учун мўлжалланган ёқилғи-мойлаш материаллари учун 1 сом/литр миқдорида йиғим жорий этилади.
2025 йил июнь ойида Қирғизистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги аҳоли саломатлигини яхшилаш мақсадида сигаретага акциз солиғини оширишни таклиф қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қирғизистонда Рақамли кодекс қабул қилингани ҳақида хабар берган эдик.