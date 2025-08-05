16:08, 05 Август 2025 | GMT +5
Қирғизистонда Рақамли кодекс қабул қилинди
ASTANА. Кazinform – Қирғиз Республикаси президенти Садир Жапаров Рақамли кодексни имзолади, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Ҳужжат рақамли маконда шахс ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ва амалга ошириш учун қулай ҳуқуқий муҳит яратиш, Қирғиз Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, шунингдек, мамлакатнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш мақсадида қабул қилинган.
Кодекс қуйидаги асосий қоидаларни назарда тутади:
- рақамли муҳитда ҳуқуқий тартибга солиш асослари;
- рақамли муҳитда давлат томонидан тартибга солиш тўғрисидаги қоидалар;
- рақамли муҳитда махсус тартибга солиш тартиби;
- рақамли муҳит субъектларининг ўзаро муносабатлари тартиби;
- рақамли муҳитда ҳуқуқий муносабатлар субъектлари ва объектлари тўғрисидаги қоидалар;
- рақамли муҳитда ҳуқуқий муносабатларнинг пайдо бўлиши, ўзгариши, тугатилиши асослари;
- рақамли ва шахсий маълумотларни қайта ишлаш тартиби;
- рақамли хизматлар, телекоммуникация хизматлари, рақамли технологик тизимлар тўғрисидаги қоидалар;
- телекоммуникация тармоқлари тўғрисидаги низом;
- рақамли технологик тизимлар эгаларининг ўзаро муносабатлари тартиби;
- сунъий интеллект тизимлари тўғрисидаги низом;
- рақамли муҳитда муносабатлар узлуксизлигини таъминлаш тартиби ва бошқалар.
Рақамли кодекс расмий эълон қилинган кундан бошлаб олти ой ўтгач кучга киради.
