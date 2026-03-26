Қирғизистонда 12 йиллик таълимга ўтиш давом этмоқда
ASTANA. Kazinform - 2025–2026 ўқув йили сентябрь ойидан бошлаб 1, 2, 5 ва 7-синфлар 12 йиллик таълим дастури бўйича ўқишни бошлади, деб хабар беради Kazinform Кабар агентлигига таяниб.
Қирғизистон Таълим вазирлиги Мактаб таълими бошқармаси бошлиғи Мелисбек Музулманов бу ҳақда Қора-Суу туманидаги таълим муассасалари раҳбарлари билан бўлиб ўтган учрашувда маълум қилди.
Янги ўқув йилида уларга 3-8-синфлар қўшилади, шундан сўнг ихтисослаштирилган таълимга ўтиш режалаштирилган. Ҳозирда ихтисослаштирилган таълим концепцияси ишлаб чиқилмоқда ва у тасдиқлангандан сўнг, уни мактабларда жорий этиш кўриб чиқилади.
Шунингдек, Музулманов ўқув режасини муҳокама қилиб, бу ўқитувчи томонидан йиллик ўқув дастурининг индивидуал топшириғи эканлигини ва ижодий ёндашув элементлари билан таъкидлади. Қирғизистон Таълим академияси томонидан ишлаб чиқилган режа тавсия характерига эга ва ўқитувчилар томонидан ўз хоҳишига кўра мослаштирилиши мумкин. Аввалроқ Қирғизистонда биринчи 12 йиллик мактаб сертификатлари 2029 йилда берилиши ҳақида хабар берилган эди.