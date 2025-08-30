OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:20, 30 Август 2025 | GMT +5

    Қирғизистонда 1 октябрдан пенсия оширилади

    ASTANА. Кazinform — Қирғизистон Вазирлар кабинети 2025 йил 1 октябрдан бошлаб “Давлат пенсия ижтимоий суғуртаси тўғрисида”ги қонунга мувофиқ тайинланган пенсияларни индексация қилиш тўғрисида қарор қабул қилди, деб ёзади Kabar.

    Қирғиз соми
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    Ҳужжатга кўра, 2025 йил 1 октябрдан суғурта қисми 50 000 сомдан ортиқ бўлмаган пенсиялар учун индексация коэффициенти 1,10 этиб белгиланди.

    Бундан ташқари, “Давлат пенсия ижтимоий суғуртаси тўғрисида”ги қонунга мувофиқ 2025 йил 1 октябрдан кейин тайинланган пенсияларнинг умумий миқдори (қўшимча тўловларни ҳисобга олган ҳолда) 7100 (етти минг бир юз) сомдан кам бўлмаслиги керак. Ушбу талаб қонунда назарда тутилган айрим истиснолардан ташқари, айрим ҳолатларга нисбатан қўлланилади.

    Ижтимоий ҳимоя жамғармаси ушбу Қонунга мувофиқ тайинланган пенсияларнинг суғурта қисмини 2025 йил 1 октябрдан 2025 йил 1 октябргача бўлган муддатда 1,10 коэффициентда индексация қилинишини таъминлаши лозим.

    Бундан ташқари, суғурта қисми 50 000 сомдан ортиқ бўлган пенсиялар учун ўсиш миқдори камида 600 сом, кўпи билан 5 минг сом бўлиши керак.

    Шунингдек, Жамғарма пенсияларнинг суғурта қисмини ўз вақтида қайта ҳисоблаб чиқиши ва янгиланган сумманинг тўланишини таъминлаши шарт.

    Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон аҳолиси 7 млн 337 минг кишига етди.

    Теглар:
    Пенсия таъминоти Марказий Осиё хабарлари Қирғизистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!