Қирғизистонда 1 октябрдан пенсия оширилади
ASTANА. Кazinform — Қирғизистон Вазирлар кабинети 2025 йил 1 октябрдан бошлаб “Давлат пенсия ижтимоий суғуртаси тўғрисида”ги қонунга мувофиқ тайинланган пенсияларни индексация қилиш тўғрисида қарор қабул қилди, деб ёзади Kabar.
Ҳужжатга кўра, 2025 йил 1 октябрдан суғурта қисми 50 000 сомдан ортиқ бўлмаган пенсиялар учун индексация коэффициенти 1,10 этиб белгиланди.
Бундан ташқари, “Давлат пенсия ижтимоий суғуртаси тўғрисида”ги қонунга мувофиқ 2025 йил 1 октябрдан кейин тайинланган пенсияларнинг умумий миқдори (қўшимча тўловларни ҳисобга олган ҳолда) 7100 (етти минг бир юз) сомдан кам бўлмаслиги керак. Ушбу талаб қонунда назарда тутилган айрим истиснолардан ташқари, айрим ҳолатларга нисбатан қўлланилади.
Ижтимоий ҳимоя жамғармаси ушбу Қонунга мувофиқ тайинланган пенсияларнинг суғурта қисмини 2025 йил 1 октябрдан 2025 йил 1 октябргача бўлган муддатда 1,10 коэффициентда индексация қилинишини таъминлаши лозим.
Бундан ташқари, суғурта қисми 50 000 сомдан ортиқ бўлган пенсиялар учун ўсиш миқдори камида 600 сом, кўпи билан 5 минг сом бўлиши керак.
Шунингдек, Жамғарма пенсияларнинг суғурта қисмини ўз вақтида қайта ҳисоблаб чиқиши ва янгиланган сумманинг тўланишини таъминлаши шарт.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон аҳолиси 7 млн 337 минг кишига етди.