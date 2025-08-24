Қирғизистон аҳолиси 7 млн 337 минг кишига етди
ASTANA. Kazinform — 2025 йил 1 июль ҳолатига кўра, мамлакатнинг доимий аҳолиси сони 7 миллион 337 минг кишини ташкил этди, деб хабар беради Кабар.
Бу ҳақда Қирғизистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
2025 йил январь-июнь ойларида аҳоли сони 55,6 минг кишига ёки 0,8 фоизга ошган.
Бу даврда ФҲДЁда 65 минг чақалоқ рўйхатга олинди, бу ҳар 1000 нафар аҳолига 17,9 тани ташкил этади (2024 йилнинг биринчи ярмида бу кўрсаткич 19,3 тани ташкил этган).
Ўлганлар сони эса 16,1 минг кишини ташкил этди, бу ҳар 1000 аҳолига 4,4 тани ташкил этади (2024 йилнинг шу даврида 4,5 тани ташкил этган).
2025 йилнинг биринчи олти ойида Қирғизистонда табиий ўсиш 48,9 минг кишини ёки ҳар 1000 аҳолига 13,5 (2024 йилда — 14,8) тўғри келди.
Энг юқори табиий ўсиш Боткен, Ўш ва Жалолобод вилоятларида қайд этилди.
Энг паст кўрсаткичлар Бишкек ва Иссиқкўл вилоятларида кузатилди.
Аввалроқ Қозоғистон ва Қирғизистон давлат раҳбарларининг Қўшма баёноти қабул қилингани ҳақида хабар берган эдик.