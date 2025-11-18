Қирғизистон ялпи ички маҳсулоти 1,4 триллион сомдан ошди
ASTANA. Kazinform — 2025 йил бошидан бери Қирғизистон иқтисодиётининг реал ўсиш суръати 10 фоиздан ошди. Бу ҳақда Қирғиз Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси – Президент Администрацияси раҳбари Адилбек Касималиев аппарат йиғилишида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Мамлакат статистик маълумотларига кўра, 2025 йил январь-октябрь ойларида ялпи ички маҳсулот ҳажми 1 триллион 427,3 миллиард сомни ташкил этди.
Адилбек Касималиевнинг сўзларига кўра, реал ўсиш суръати 10 фоиз даражасида сақланиб қолган. Тармоқлар бўйича ўсиш қуйидагича:
• Қурилиш сектори — 27,7%
• Хизмат кўрсатиш соҳаси — 8,8%
• Қишлоқ хўжалиги — 2%
• Саноат — 9,9%
Бош вазир таъкидлаганидек, айниқса, бир қатор йўналишларда юқори ўсиш кузатилди:
• Фармацевтика – 2 марта
• Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш — 33,6%
• Каучук ва пластмасса буюмлари ҳамда қурилиш материаллари — 33,8%
• Кимё саноати — 19,6%
• Тўқимачилик ва тикувчилик маҳсулотлари — 9,4%
• Кончилик — 17,1%
“Бу - иқтисодий фаолликнинг ижобий динамикасини кўрсатувчи муҳим натижалардир”, — деди Касималиев.
2025 йил январь-октябрь ойларида истеъмол нархларининг умумий ўсиши 7,1 фоизни ташкил этди. Қирғизистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра:
• Озиқ-овқат ва алкоголсиз ичимликлар — 7,4%
• Алкоголли ичимликлар ва тамаки — 6,7%
• Товарлар (ноозиқ-овқат) — 5,6%
• Аҳолига кўрсатилган хизматлар тарифлари — 8,9%
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон ягона QR-тўлов тизими бўйича янги рекорд ўрнатмоқда.