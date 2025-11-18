OZ
    Қирғизистон ялпи ички маҳсулоти 1,4 триллион сомдан ошди

    ASTANA. Kazinform — 2025 йил бошидан бери Қирғизистон иқтисодиётининг реал ўсиш суръати 10 фоиздан ошди. Бу ҳақда Қирғиз Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси – Президент Администрацияси раҳбари Адилбек Касималиев аппарат йиғилишида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.

    Период предвыборной агитации стартовал в Кыргызстане
    Фото: Пресс-служба президента КР

    Мамлакат статистик маълумотларига кўра, 2025 йил январь-октябрь ойларида ялпи ички маҳсулот ҳажми 1 триллион 427,3 миллиард сомни ташкил этди.

    Адилбек Касималиевнинг сўзларига кўра, реал ўсиш суръати 10 фоиз даражасида сақланиб қолган. Тармоқлар бўйича ўсиш қуйидагича:

    • Қурилиш сектори — 27,7%

    • Хизмат кўрсатиш соҳаси — 8,8%

    • Қишлоқ хўжалиги — 2%

    • Саноат — 9,9%

    Бош вазир таъкидлаганидек, айниқса, бир қатор йўналишларда юқори ўсиш кузатилди:

    • Фармацевтика – 2 марта

    • Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш — 33,6%

    • Каучук ва пластмасса буюмлари ҳамда қурилиш материаллари — 33,8%

    • Кимё саноати — 19,6%

    • Тўқимачилик ва тикувчилик маҳсулотлари — 9,4%

    • Кончилик — 17,1%

    “Бу - иқтисодий фаолликнинг ижобий динамикасини кўрсатувчи муҳим натижалардир”, — деди Касималиев.

    2025 йил январь-октябрь ойларида истеъмол нархларининг умумий ўсиши 7,1 фоизни ташкил этди. Қирғизистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра:

    • Озиқ-овқат ва алкоголсиз ичимликлар — 7,4%

    • Алкоголли ичимликлар ва тамаки — 6,7%

    • Товарлар (ноозиқ-овқат) — 5,6%

    • Аҳолига кўрсатилган хизматлар тарифлари — 8,9%

    Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон ягона QR-тўлов тизими бўйича янги рекорд ўрнатмоқда.

