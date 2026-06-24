Қирғизистон ва Ўзбекистон савдо айланмасини 2 млрд долларга етказишни мақсад қилган
BISHKEK. Kazinform — Чўлпон-Ота шаҳрида Қирғизистон-Ўзбекистон икки томонлама ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиясининг 12-йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Учрашувга Қирғизистон Бош вазири Адилбек Қасималиев ва Ўзбекистон Бош вазири Абдулла Арипов ҳамраислик қилдилар.
Қирғизистон Бош вазири Қирғизистон Ўзбекистон билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни чуқурлаштиришга катта аҳамият беришини таъкидлади.
“2025 йил натижаларига кўра, мамлакатларимиз ўртасидаги савдо айланмаси 1 миллиард доллардан ошди, бу 2024 йилга нисбатан 19 фоизга кўп. Сўнгги беш йил ичида у икки баравар ошди. Биз биргаликда 2030 йилга келиб ўзаро савдо ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш мақсадини қўйдик”, — деди Адилбек Қасималиев.
Томонлар “Хитой-Қирғизистон-Ўзбекистон” темир йўл лойиҳасининг фаол амалга оширилаётганини тасдиқладилар. Қамбарота-1 ГЭСининг стратегик қурилиши бўйича қўшма ишлар ҳам қайд этилди.
Учрашувнинг асосий натижаси логистика ва агросаноат соҳаларидаги келишувларни расмийлаштирувчи Протокол имзоланиши бўлди.