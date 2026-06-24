KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қирғизистон ва Ўзбекистон савдо айланмасини 2 млрд долларга етказишни мақсад қилган

    BISHKEK. Kazinform — Чўлпон-Ота шаҳрида Қирғизистон-Ўзбекистон икки томонлама ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиясининг 12-йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.

    Қирғизистон ва Ўзбекистон
    Фото: Turkic World

    Учрашувга Қирғизистон Бош вазири Адилбек Қасималиев ва Ўзбекистон Бош вазири Абдулла Арипов ҳамраислик қилдилар.

    Қирғизистон Бош вазири Қирғизистон Ўзбекистон билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни чуқурлаштиришга катта аҳамият беришини таъкидлади.

    “2025 йил натижаларига кўра, мамлакатларимиз ўртасидаги савдо айланмаси 1 миллиард доллардан ошди, бу 2024 йилга нисбатан 19 фоизга кўп. Сўнгги беш йил ичида у икки баравар ошди. Биз биргаликда 2030 йилга келиб ўзаро савдо ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш мақсадини қўйдик”, — деди Адилбек Қасималиев.

    Томонлар “Хитой-Қирғизистон-Ўзбекистон” темир йўл лойиҳасининг фаол амалга оширилаётганини тасдиқладилар. Қамбарота-1 ГЭСининг стратегик қурилиши бўйича қўшма ишлар ҳам қайд этилди.

    Учрашувнинг асосий натижаси логистика ва агросаноат соҳаларидаги келишувларни расмийлаштирувчи Протокол имзоланиши бўлди.

    Халқаро алоқалар Қирғизистон Дипломатия Иқтисодиёт Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф