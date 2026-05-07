Қирғизистон, Тожикистон ва Ўзбекистон чегарасида савдо-иқтисодий парк қурилади
ASTANА.Кazinform — “Дўстлик” халқаро савдо-иқтисодий парки Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистон чегарасида қурилади, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Бишкекдаги мухбири.
Қирғизистон Президенти Садир Жапаровга Боткен вилоятига амалий ташрифи давомида 100 гектарлик паркнинг концепцияси ва бош режаси тақдим этилди. Мажмуа маъмурий, туристик, логистика, саноат, тижорат ва парк зоналарини ўз ичига олади. 5000 дан ортиқ иш ўринларини яратиш режалаштирилган.
Лойиҳа савдо ва логистика алоқаларини ривожлантириш, инвестицияларни жалб қилиш ва янги иқтисодий имкониятлар яратишга қаратилган. Концепцияда шунингдек, туризм инфратузилмасини ривожлантириш, халқаро маданий тадбирлар, этник фестиваллар ва кўргазмалар ўтказиш кўзда тутилган бўлиб, бу маданий ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга ва Буюк Ипак йўлининг тарихий меросини тарғиб қилишга ёрдам беради.
Садир Жапаров “Дўстлик” халқаро савдо-иқтисодий парки лойиҳасини муваффақиятли амалга ошириш фақат уч мамлакат ўртасидаги яқин ҳамкорлик ва қўшма ишлар орқали амалга оширилиши мумкинлигини таъкидлади.
Қирғизистон раҳбари ўзаро қўллаб-қувватлаш билан ушбу лойиҳа савдо ва инвестициялар учун асосий платформага, шунингдек, Марказий Осиё халқлари ўртасида тинчлик, ишонч ва бирлик рамзига айланиши мумкинлигига ишонади.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон, Тожикистон ва Ўзбекистон президентлари Давлат чегараларининг туташ нуқтаси тўғрисидаги битимни имзоладилар.