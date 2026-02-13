14:38, 13 Февраль 2026 | GMT +5
Қирғизистон парламентига янги спикер сайланди
ASTANA. Kazinform — Депутат Марлен Маматалиев Қирғизистон Жогорку Кенгашининг янги спикери этиб сайланди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
“Ала-Тоо” ва “Элдик” депутатлик гуруҳлари Марлен Маматалиев номзодини парламент спикери лавозимига кўрсатдилар.
83 депутатдан 77 нафари унинг номзодини ёқлаб, 5 нафари қарши овоз берди.
Эслатиб ўтамиз, 12 февралда бўлиб ўтган парламент сессиясида Жогорку Кенешнинг собиқ раиси Нурланбек Тургунбек уулу ўз ихтиёри билан лавозимидан истеъфога чиқиш тўғрисида ариза берган эди.