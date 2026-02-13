OZ
    14:38, 13 Февраль 2026 | GMT +5

    Қирғизистон парламентига янги спикер сайланди

    ASTANA. Kazinform — Депутат Марлен Маматалиев Қирғизистон Жогорку Кенгашининг янги спикери этиб сайланди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    о
    Фото: Жогорку Кенеш

    “Ала-Тоо” ва “Элдик” депутатлик гуруҳлари Марлен Маматалиев номзодини парламент спикери лавозимига кўрсатдилар.

    83 депутатдан 77 нафари унинг номзодини ёқлаб, 5 нафари қарши овоз берди.

    Эслатиб ўтамиз, 12 февралда бўлиб ўтган парламент сессиясида Жогорку Кенешнинг собиқ раиси Нурланбек Тургунбек уулу ўз ихтиёри билан лавозимидан истеъфога чиқиш тўғрисида ариза берган эди.

