Қирғизистон нефть ва нефть маҳсулотлари экспортига вақтинчалик тақиқ жорий қилди
ASTANA. Kazinform — Қирғизистон ички бозорни ёқилғи билан таъминлаш ва тақчилликнинг олдини олиш мақсадида нефть ва нефть маҳсулотларини автомобиль ҳамда темир йўл транспорти орқали экспорт қилишга вақтинчалик тақиқ жорий қилди, деб хабар беради Қирғизистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг расмий сайти.
Тегишли қарор Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинди.
Ҳужжатга кўра, тақиқ ички бозор нефть маҳсулотлари билан тўлиқ таъминлангунга қадар ёки Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) доирасида нефть ва нефть маҳсулотларининг ягона бозори шакллангунга қадар амал қилади.
Чекловлар нефть ва нефть маҳсулотларини, жумладан бензин, дизель ёқилғиси ҳамда ЕОИИ ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатураси бўйича таснифланган бошқа турдаги ёнилғиларни экспорт қилишга татбиқ этилади.
Бироқ тақиқ Қирғизистондан ташқарида қайта ишлаш учун экспорт қилинадиган ва кейинчалик тозаланган маҳсулотлар кўринишида мамлакатга мажбурий равишда қайтариб олиб кириладиган нафта, мазут ва иситиш мойига нисбатан қўлланилмайди. Шунингдек, давлат чегарасини кесиб ўтаётган транспорт воситаларининг стандарт ёнилғи бакларида сақланаётган нефть маҳсулотлари ҳам ушбу тақиқдан мустасно.
Шу билан бирга, қарорга мувофиқ, Қирғизистон Республикасига нефть ва нефть маҳсулотларининг айрим турларини автомобиль транспорти орқали импорт қилишга қўйилган вақтинчалик тақиқ 2027 йил 1 апрелга қадар тўхтатилди.
Вазирлар Маҳкамаси қайд этишича, қабул қилинган чоралар ички нефть ва нефть маҳсулотлари бозорининг барқарор фаолиятини таъминлаш, энергетик хавфсизликни мустаҳкамлаш, нефть маҳсулотлари тақчиллигининг олдини олиш ҳамда мамлакатнинг ички эҳтиёжларини қондириш учун узлуксиз ёқилғи етказиб беришни таъминлашга қаратилган.