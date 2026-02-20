16:42, 20 Февраль 2026 | GMT +5
Қирғизистон минерал ўғитлар экспортига вақтинчалик тақиқ қўйди
ASTANA. Kazinform — Қирғизистон Республикасида ЕОИИ божхона ҳудудидан ташқарига минерал ўғитларни экспорт қилишга олти ойлик вақтинчалик тақиқ жорий этилди, деб хабар беради Кабар Қирғизистон Республикаси Бош вазири матбуот хизматига таяниб.
Ушбу қарор Қирғизистон Республикаси Бош вазири Адилбек Касималиев томонидан имзоланди.
“Тақиқ илгари учинчи мамлакатлардан импорт қилинган ва сифати паст деб топилган минерал ўғитларга тааллуқли эмас”, — дейилади хабарда.
Тегишли давлат органларига айрим турдаги минерал ўғитларнинг ноқонуний экспорт қилинишининг олдини олиш учун зарур чораларни кўриш топширилди.
