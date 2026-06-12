Қирғизистон Қозоғистондаги конституциявий ўзгаришларни қўллаб-қувватлайди — Жогорку Кенеш раиси
ASTANA. Kazinform — Марлен Маматалиев Қасим-Жомарт Тоқаевга учрашув учун миннатдорчилик билдирди ва Президент Садир Жапаровнинг самимий саломларини етказди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
“Қирғизистон томони Сизнинг раҳбарлигингиз остида амалга оширилган кенг кўламли конституциявий ўзгаришларни қўллаб-қувватлайди. Мен буни ишонч билан айта оламан. Бу адолатли ва тараққийпарвар Қозоғистонни қуриш учун мустаҳкам пойдевор яратади. Сизга ва қардош Қозоғистон халқига тинчлик ва фаровонлик тилайман. Амалга оширган ислоҳотларни муваффақиятли амалга оширишингизни тилайман”, — деди Жогорку Кенеш раиси.
Учрашув давомида парламентлараро алоқаларни ривожлантириш ва олий даражадаги икки томонлама келишувларни самарали қонунчилик билан қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокама қилинди.
Икки мамлакатда амалга оширилаётган тизимли ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар ҳақида батафсил суҳбат бўлиб ўтди.
Президент ва Жогорку Кенеш раиси Қозоғистон ва Қирғизистоннинг стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини ҳар томонлама ривожлантиришга содиқлигини тасдиқладилар.