Қирғизистон киберспортни расман тан олишни таклиф қилмоқда
ASTANA. Kazinform - Қирғизистонда давлат кўмагида киберспортни расман тан олиш ва тизимли ривожлантиришга қаратилган қонун лойиҳаси таклиф қилинди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Таъкидланишича, мамлакатда киберспорт ривожланиб боряпии, бироқ уни тегишли ҳуқуқий тартибга солиш йўқ. Турнирлар ва мусобақалар хусусий ташкилотлар ва ташаббускор гуруҳлар томонидан ягона қоидалар ёки давлат томонидан тартибга солинмасдан ўтказилади.
Қонун лойиҳасида қуйидагилар назарда тутилган:
* Қирғизистонда киберспортни спорт тури сифатида тан олиш, унинг ҳуқуқий мақомини белгилаш, расмий миллий жамоаларни тузишга имкон бериш;
* мактаб ва талабалар киберспорт жамоаларини тузиш имконияти;
* мусобақалар, спортчиларни тайёрлаш ва қирғизистон фуқароларининг халқаро киберспорт турнирларида иштирок этиши учун шароит яратиш;
* болаларнинг мусобақаларда иштирок этиши учун аниқ қоидаларни, жумладан, албатта ота-оналарнинг розилиги ва ёш чекловларини жорий этиш;
* инвестициялар жалб этиш, янги иш ўринларини яратиш ва мамлакатда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш.