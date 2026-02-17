Қирғизистон кальянни қонунийлаштиради
BISHKEK. Kazinform – Қирғизистон ихтисослаштирилган лицензияланган муассасаларда кальян чекишга рухсат беришни таклиф қилмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилган қонун лойиҳасида қуйидагилар назарда тутилган:
* кальян жойларини қонунийлаштириш учун ҳуқуқий шарт-шароитлар яратиш;
* ушбу фаолиятни амалга ошириш учун рухсатномалар (лицензиялар) бериш тартибини белгилаш;
* санитария-гигиена, ёнғин хавфсизлиги ва бошқа мажбурий талабларга риоя қилинишини таъминлаш;
* ноқонуний тадбиркорлик фаолияти кўламини камайтириш.
Мамлакатда жамоат жойларида тамаки маҳсулотларини, жумладан, кальянларни чекиш қонуний равишда тақиқланган. Тақиққа қарамай, муассасалар ноқонуний равишда кальян хизматларини кўрсатишда давом этмоқда ва бюджет солиқ тушумларидан маҳрум.
«Хорека Клуб» уюшмаси ва Қирғизистон жамоат овқатланиши вакилларининг сўзларига кўра, амалдаги тақиқ кальян хизматларига бўлган талабни йўқ қилмайди, аксинча, ушбу турдаги фаолиятнинг соясига олиб келади, бозор шаффофлигини пасайтиради ва маъмурий ва коррупция хавфини оширади.
Қонун лойиҳасида қуйидагилар таклиф қилинади:
* кальян чекишга фақат ихтисослаштирилган лицензияланган муассасаларда рухсат бериш;
* кальян хизматларини лицензияланган хизматлар рўйхатига киритиш;
• бинолар учун талабларни белгилаш (алоҳида заллар, шамоллатиш тизимлари, санитария стандартлари):
• кальян муассасаларининг мажбурий реестрини жорий этиш.
Аввалроқ Қирғизистонда электрон сигареталар импорти тақиқлангани ҳақида хабар берган эдик.