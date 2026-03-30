Қирғизистон хорижий фуқароларнинг мамлакатда бўлиш қоидаларини ўзгартирди
ASTANA. Kazinform — Ташқи ишлар вазирлиги хорижий фуқароларнинг Қирғизистонда бўлиш қоидаларига ўзгартиришлар киритилганини маълум қилди, деб хабар беради Кабар.
Вазирлик таъкидлаганидек, қабул қилинган ўзгаришлар миграция жараёнларини тартибга солишга, хорижий фуқароларнинг мамлакатда қонуний бўлишини осонлаштиришга, шунингдек, мамлакатга кириш ва бу ерда бўлиш учун аниқ, шаффоф ва мослашувчан шарт-шароитларни яратишга қаратилган.
Хусусан, этник қирғизлар ва уларнинг оила аъзоларининг ҳуқуқий мақомини тартибга солувчи махсус норма жорий этилди.
Унга кўра, аввал белгиланган муддатдан ошиб кетган ва зарур рухсатномаларни ўз вақтида бермаган шахсларга Қирғизистон ҳудудига бир марталик кириш ҳуқуқи берилади. Улар 30 иш куни ичида ўзларининг ҳуқуқий мақомларини қонунийлаштириш имкониятига эга бўладилар.
Шу муносабат билан вазирлик хорижий фуқаролар ва қабул қилувчи томонни Қирғизистон ҳудудида бўлиш шартларига қатъий риоя қилишга ва мамлакатда бўлишларини режалаштиришда янги ўзгаришларни ҳисобга олишга чақиради.
Қарор расмий эълон қилинган кундан ўн кун ўтгач кучга киради.