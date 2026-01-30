Қирғизистон халқаро тадбирларни тендерларсиз ўтказади
BISHKEK. Kazinform - Қирғизистонда давлат ва халқаро тадбирларга оид харидлар, хорижий делегацияларнинг ташрифлари ва устувор ҳукумат топшириқларини бажариш давлат харидлари тўғрисидаги қонун талабларидан озод қилинган, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Тегишли қонун Қирғизистон Президенти Садир Жапаров томонидан имзоланди. Қарор фақат айрим соҳаларда харидлар билан боғлиқ масалаларни тезкор ҳал этишга қаратилган ва миллий ва маҳаллий бюджетлар ҳисобидан молиялаштирилади.
Ҳужжатга кўра, бундай харидлар мамлакат фуқаролик қонунчилигига мувофиқ буюртмачи ва пудратчи ўртасидаги стандарт фуқаролик шартномалари бўйича амалга оширилади, бу эса жараённи сезиларли даражада тезлаштириши керак.
Бундан ташқари, тузатишлар "давлат буюртмаси" тушунчасини киритади, бу шунингдек, айрим харид тартиб-қоидаларини соддалаштирилган тартибда амалга ошириш имконини беради. Бу атама давлатнинг ижтимоий-иқтисодий барқарорлиги ва ижтимоий-маданий ривожланишини таъминлашга қаратилган устувор давлат мақсадларини амалга ошириш учун устав капиталида давлат иштирокидаги юридик шахсларга миллий ва маҳаллий бюджетлардан бериладиган буюртмаларни англатади.
Давлат буюртмачиси ва давлат буюртмаси пудратчиси бюджет маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланиш учун шахсий жавобгарликни ўз зиммасига олади.