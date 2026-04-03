    13:39, 03 Апрель 2026 | GMT +5

    Қирғизистон Эронга гуманитар ёрдам юборди

    ASTANA. Kazinform - Президент Садир Жапаровнинг кўрсатмаси билан Қирғизистон ҳукумати Эронга гуманитар ёрдам ортилган еттита юк машинасини юборди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.

    Кыргызстан направил гуманитарную помощь Ирану
    Фото: МЧС КР

    Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотларига кўра, гуманитар ёрдамнинг умумий ҳажми 129 тоннани ташкил этади, жумладан, 66 тонна озиқ-овқат (ун, консерваланган гўшт, ўсимлик ёғи) ва 63 тонна дори-дармон.

    "Ёрдам жабрланган тинч аҳолини қўллаб-қувватлашга мўлжалланган. Гуманитар ёрдамни Эрон томонига ўтказиш Қирғизистоннинг Эрондаги элчиси Акилбек Қиличев иштирокида амалга оширилади", - дейилади баёнотда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Озарбайжон Эронга гуманитар ёрдам юборгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Тожикистон Эрон халқига гуманитар ёрдам юборгани ҳақида ёзган эдик.

    Ляззат Сейданова
