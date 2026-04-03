Қирғизистон Эронга гуманитар ёрдам юборди
ASTANA. Kazinform - Президент Садир Жапаровнинг кўрсатмаси билан Қирғизистон ҳукумати Эронга гуманитар ёрдам ортилган еттита юк машинасини юборди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотларига кўра, гуманитар ёрдамнинг умумий ҳажми 129 тоннани ташкил этади, жумладан, 66 тонна озиқ-овқат (ун, консерваланган гўшт, ўсимлик ёғи) ва 63 тонна дори-дармон.
"Ёрдам жабрланган тинч аҳолини қўллаб-қувватлашга мўлжалланган. Гуманитар ёрдамни Эрон томонига ўтказиш Қирғизистоннинг Эрондаги элчиси Акилбек Қиличев иштирокида амалга оширилади", - дейилади баёнотда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Озарбайжон Эронга гуманитар ёрдам юборгани ҳақида хабар берган эдик.
Шунингдек, Тожикистон Эрон халқига гуманитар ёрдам юборгани ҳақида ёзган эдик.