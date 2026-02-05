Қирғизистон аҳолиси сони 7,4 миллион кишига яқинлашди
АSTANА. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг маълумотига кўра, 2025 йил 1 декабрь ҳолатига кўра Қирғизистоннинг доимий аҳолиси сони 7 миллион 395 минг кишига етди, деб хабар беради Кабар.
2025 йил январь–ноябрь ойлари оралиғида республика аҳолиси 112,8 минг кишига, яъни 1,5 фоизга ошган. Аҳоли сонининг ўсиши асосан табиий ўсиш ҳисобига таъминланган.
«Қизмат» давлат муассасасининг маълумотларига кўра, 2025 йил январь–ноябрь ойларида ФҲДЁ органларида 127,8 минг чақалоқ рўйхатга олинган, бу 1 000 кишига 19,0 кўрсаткични ташкил этади (2024 йилнинг шу даврида – 19,9). Шу даврда 29,3 минг киши вафот этган, бу 1 000 кишига 4,4 кўрсаткичга тенг (2024 йилда – 4,5).
Натижада аҳолининг табиий ўсиши 98,5 минг кишини, яъни 1 000 кишига 19,0 кўрсаткични ташкил этди (2024 йил январь–ноябрь ойларида – 19,9).
2025 йил январь–ноябрь ойларида табиий ўсишнинг энг юқори даражаси Баткен, Ўш ва Жалолобод вилоятларида қайд этилган. Энг паст кўрсаткич эса Бишкек шаҳрида кузатилган.
