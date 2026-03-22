Қирғизистон 2030 йилга келиб ЯИМни 30 млрд долларга етказишни мақсад қилган
ASTANA. Kazinform — Қирғизистон келгуси йилларда иқтисодиётни жадал ривожлантириш ниятида, деб хабар беради Кабар.
Бу ҳақда Вазирлар Маҳкамаси раиси Адилбек Касималиев "Мир" давлатлараро телерадиокомпаниясига берган суҳбатида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, мамлакат 2030 йилгача ривожланиш стратегиясини қабул қилган. Асосий мақсадлардан бири ялпи ички маҳсулотни камида 30 миллиард долларга етказишдир. Ҳозирда бу кўрсаткич тахминан 22,6 миллиард долларни ташкил этади.
Адилбек Касималиев реал ўсиш режалаштирилганидан юқори бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
Иқтисоднинг асосий ҳаракатлантирувчи кучлари сифатида:
- саноат
- қурилиш
- қишлоқ хўжалиги
- хизмат кўрсатиш соҳаси белгиланган
Қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ўсиш 2-4% даражасида бўлиши кутилмоқда.
Бундан ташқари, саноатни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилади. Мамлакатда камида 100 та янги корхона очиш режалаштирилган. Лойиҳаларни самарали бошқариш учун ҳар бир объект учун масъул вазир тайинланади. Бу ёндашув илгари Ўзбекистон амалиётида қўлланилган.
