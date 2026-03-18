Қирғизистон 2030 йилга келиб болалар боғчалари қамровини 80% га етказишни мақсад қилган
ASTANA. Kazinform — Қирғизистон 2030 йилга келиб мактабгача таълим қамровини камида 80% га етказишни режалаштирмоқда, деб хабар беради Кабар.
Бу ҳақда Қирғизистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси ва Президент маъмурияти раҳбари Адилбек Касималиев махсус эҳтиёжли болалар учун «Үмүт чырагы» болалар боғчаси пойдеворига капсула қўйиш маросимида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, мамлакатда болалар боғчалари билан қамраб олиш даражаси сезиларли даражада ошди: 2024 йилдаги 28,3% дан 2025 йилда 51% гача.
“Ҳозирда Қирғизистон бўйлаб 2 344 та болалар боғчасида 320 мингдан ортиқ бола тарбияланяпти. Ҳукумат болалар боғчаларини қуриш ва қайта таъмирлаш учун 10% ставкада имтиёзли кредитлар ажратмоқда. Шунингдек, мактабгача таълим ташкилотларининг ўқув майдонларини қайта мослаштириш лойиҳаси амалга оширилмоқда.
2025 йил маълумотларига кўра, 367 та муассаса қайта мослаштирилиши натижасида 518 та қўшимча гуруҳ очилди ва 13 447 нафар бола қамраб олинди. Бундан ташқари, аввал хусусийлаштирилган 25 та болалар боғчаси давлат мулкига қайтарилган”, — деди у.
Шунингдек, мамлакатда 500 та қисқа муддатли болалар боғчаси ва 60 та ривожланиш маркази очилди. Пилот режимида давлат ваучерли молиялаштириш лойиҳаси ишга туширилиб, кам таъминланган оилалар фарзандлари ҳамда имконияти чекланган болаларга қўшимча қўллаб-қувватлаш кўрсатиб келиняпти.
Касималиев мактабгача таълимнинг аҳамиятини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу босқич — бола ҳаётидаги энг муҳим давр бўлиб, унда болалар нафақат билим олади, балки тарбияланиб, жамиятга мослашади.
Аввалроқ, 2027 йилда Қирғизистонда талабаларни ротация қилиш тизими жорий этилиши маълум қилинган эди.