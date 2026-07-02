Кипрда Ғазо секторини қайта тиклаш ва хавфсизлик режалари муҳокама қилинди
ASTANА. Кazinform — Ғазо секторини бошқариш вазифаси юклатилган Фаластин технократлар қўмитаси Кипрда анклавни қайта тиклаш ва хавфсизлик режаларини, шунингдек, халқаро донорларнинг талабларини муҳокама қилиш учун учрашди. Бу ҳақда Ғазо секторини бошқариш бўйича миллий қўмита (NCAG) хабар берди, деб ёзади Report.
Баёнотга кўра, сўнгги икки кун ичида қўмита Кипрда Тинчлик кенгаши, Ғазо сектори бўйича Олий вакил идораси ва Тони Блэр институти мутахассислари билан бир қатор учрашувлар ўтказди.
— Учрашувлар самарали бўлди ва Ғазо секторидаги Фаластин халқининг оғир аҳволини юмшатишга қаратилган фаолиятнинг кейинги босқичига қаратилди, — дейилади баёнотда.
Қўмита маълумотларига кўра, музокаралар асосан гуманитар вазиятни яхшилашга ва қисқа муддатда амалга оширилиши мумкин бўлган ташаббуслар ва лойиҳаларга қаратилди.
Ҳужжатда қайта тиклаш, хавфсизлик ва бошқарув режалари қайта кўриб чиқилгани, шунингдек, халқаро донорлар томонидан талаб қилинадиган шаффофлик ва ҳисобдорликни таъминлаш учун институционал механизмларнинг якунлангани қайд этилган.
Қўмита маълумотларига кўра, Кипрдаги учрашув 23-24 июнь кунлари Қоҳирада бўлиб ўтган семинарнинг давоми бўлиб, Ғазо сектори аҳолисига ёрдам кўрсатиш учун зарур шарт-шароитларни яратишга қаратилган кенгроқ жараённинг бир қисмидир.
Эслатиб ўтамиз, Исроилнинг Ғазо секторидаги ҳужумлари натижасида ҳалок бўлганлар сони 72 мингдан ошди.