    14:10, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Кино тарихидаги энг кўп даромад топган актриса маълум бўлди

    ASTANА.Кazinform - "Аватар" юлдузи Зои Салдана тарихдаги энг кўп даромад топган актрисага айланди. У Скарлетт Йоханссонни ортда қолдирди.

    Салдана
    Фото: Variety

    Бунинг асосий сабаби "Аватар: Сув йўли" фильмининг муваффақияти эди. Унинг ҳозирги даромади 1,23 миллиард долларни ташкил этади.

    The Numbers журналига кўра, Салдана иштирокидаги фильмлар 15 миллиард доллардан ортиқ даромад келтирган.

    Унинг касса даромадининг асосий қисми иккита йирик Disney франшизаси — Marvel Cinematic Universe фильмлари ва "Аватар" трилогиясидан келган. Скарлетт Йоханссон иккинчи ўринга силжиди, Сэмюэл Л.Жексон эса учинчи ўринда.

    инфографика
    Фото: The Numbers саҳифасидан скриншот

    47 ёшли актриса жами 123 та мукофотга номзод бўлган. У "Оскар", «BAFTA», "Канн кинофестивали" каби нуфузли мукофотлар ва бир нечта "Танқидчилар танлови" мукофотлари совриндори. Салдана шунингдек, "Олтин глобус" ва "Кино актёрлари гильдияси" мукофотига сазовор бўлган.

    Эслатиб ўтамиз, режиссор Жеймс Кэмероннинг "Аватар: Олов ва кул" фильми чиқарилганидан икки ҳафта ўтгач, бутун дунё бўйлаб касса тушумлари расман 1 миллиард доллардан ошди.

