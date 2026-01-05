Учинчи "Аватар" фильми кассада 1 миллиард доллардан ортиқ даромад келтирди
ASTANA. Kazinform - Режиссор Жеймс Кэмероннинг "Аватар: Олов ва кул" фильми чиқарилганидан икки ҳафта ўтгач, бутун дунё бўйлаб касса тушумлари бўйича расман 1 миллиард доллардан ошди, деб хабар беради Kazinform.
People нашрининг ёзишича, аввалги иккита фильм ҳам миллиардлаб доллар даромад келтирган. 2022 йилда суратга олинган "Аватар: Сув йўли" 14 кунда 1 миллиард доллар ишлаб топган бўлса, 2009 йилда суратга олинган "Аватар" эса 17 кунда даромад келтирган. Франшизадаги дастлабки иккита фильм барча даврларнинг энг кўп даромад келтирган фильмлари қаторига киради.
«Аватар»нинг барча қисмлари муваффақиятидан ташқари, Джеймс Кэмероннинг «Титаник» фильми прокатда бўлган даврда 2 миллиард доллардан ортиқ даромад олган. Шу тариқа у тарихда бир миллиард доллардан ортиқ бюджетга эга тўртта фильм суратга олган биринчи режиссёрга айланди.
"Аватар: Олов ва кул" 2025 йилда чиқарилган ва кассада 1 миллиард долларлик чегарадан ошган учта фильмдан биридир. 20th Century Studios маълумотларига кўра, "Лило & Ститч" 1,038 миллиард доллар, " «Зверополис 2» эса 1,51 миллиард доллар ишлаб топган.