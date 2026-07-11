KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Kia ёнғин хавфи сабабли АҚШда 460 мингдан ортиқ автомобилни чақириб олади

    ASTANA. Kazinform — Kia компанияси 2020–2024 йилларда АҚШда ишлаб чиқарилган 462 869 та Kia Telluride автомобилини электроника тизимидаги носозлик сабабли ёнғин чиқиш хавфи мавжудлиги туфайли эҳтиёт чораси сифатида чақириб олмоқда, деб хабар беради FOX Business.

    Kia признана лучшим производителем электромобилей на Top Gear EV Awards 2026
    Фото: Kia

    Ишлаб чиқарувчининг маълум қилишича, электр ўриндиғини созлаш механизмининг қопқоғи ёки тутқиси урилиб кетса, тугма (ўчиргич) нотўғри жойлашиши ёки шикастланиши мумкин. Бу эса ўриндиқ мотори қизиб кетишига олиб келиши эҳтимоли бор.

    Автомобиль ҳаракатланаётганда ёки тўхтаб турганида ёнғин чиқиш хавфи мавжудлиги сабабли, эгаларига машинани кўчада, бошқа автомобиллар ва бинолардан узоқроқ жойда тўхтатиш тавсия этилган.

    Мазкур модель бўйича ўриндиқда ёнғин чиққан 7 та ҳолат ва ўриндиқ мотори эриб кетган 11 та ҳолат қайд этилган. Автомобиль эгаларига расмий огоҳлантириш хатлари 13 августда юборилади.

    Шундан сўнг Kia дилерлик марказлари ўриндиқ тугмаси жойидан силжиган, деформацияланган ёки бошқа тарзда шикастланган ҳолатларда электр ўриндиғининг узлуксиз ишлашига тўсқинлик қиладиган электрон ҳимоя қурилмасини (сақлагич блокини) бепул ўрнатиб беради.

    Эслатиб ўтамиз, жорий йил 7 мартда АҚШнинг Огайо штатида 2026 йилги Hyundai Palisade автомобилининг автоматик ўриндиғи болани қисиб қолган ва уни қутқариб қолишнинг иложи бўлмаган эди. Ушбу воқеадан сўнг Hyundai Шимолий Америкада мазкур моделнинг сотувини тўхтатиб, 69 мингдан ортиқ автомобилни чақириб олишни бошлаган.

    Аввалроқ Hyundai хавфсизлик камаридаги носозлик сабабли 568 мингта автомобилни чақириб олаётгани ҳақида хабар берилган эди.

    Kia Жаҳон янгиликлари Автомобиль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф