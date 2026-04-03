Kia Top Gear EV Awardsда энг яхши электр транспорт воситалари ишлаб чиқарувчиси деб топилди
ASTANA. Kazinform - Жанубий Кореянинг Kia Corp. компанияси 2026 йилги Top Gear EV Awards версиясида энг яхши электр транспорт воситалари ишлаб чиқарувчиси деб топилди, деб хабар беради Kazinform Yonhupга таяниб.
2026 йилда таъсис этилган ушбу мукофот электромобиллар ишлаб чиқариш ва ривожлантириш соҳасидаги етакчиларни тақдирлайди. Ҳар йили ушбу маросим соҳада муваффақиятга эришган энг яхши моделлар ва компанияларни тақдирлайди.
Kia ушбу мукофот ўзининг PV5 электр фургонининг сўнгги ютуқлари билан бир вақтга тўғри келишини таъкидлади, шунингдек у Top Gear томонидан йилнинг энг яхши оилавий автомобили деб топилган.
Top Gear Electric Awards - бу Британиянинг Top Gear нашри томонидан ҳар йили ўтказиладиган нуфузли мукофот бўлиб, у саноатдаги энг яхши электромобиллар, концептлар ва технологияларни тақдирлайди.
Kia вакиллари қўшимча қилишича, компания мижозларнинг турли эҳтиёжларини қондириш учун Европада электромобиллар қаторини фаол равишда кенгайтирмоқда.