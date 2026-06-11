Кейинги уч кунлик об-ҳаво маълумоти: жанубий ҳудудларда ҳарорат +40°C га етади
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК 11-13 июнь кунлари мамлакат бўйича об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Ғарбий циклон Қозоғистоннинг катта қисмига ҳали ҳам таъсир кўрсатмоқда ва беқарор об-ҳаво шароитларини келтириб чиқармоқда. Унинг эпицентри мамлакатнинг шимоли-ғарбий қисмида бўлади, бу ерда энг кучли ёмғир ёғиши, момақалдироқ, кучли шамол ва дўл ёғиши кутилмоқда.
11-13 июнь кунлари Қостанай ва Ақтўбе вилоятларида, 11 июнда эса Алмати ва Жетису вилоятларининг тоғли ва тоғолди ҳудудларида кучли ёмғир ёғиши кутилмоқда. Жанубда кундузги ҳарорат 35-40°C гача, жануби-шарқда эса 30-37°C гача кутарилади. Мамлакатнинг қолган қисмида ҳароратда сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.