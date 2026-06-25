KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Keyingi uch kun ichida siklon tufayli Qozog‘istonda ob-havo beqaror bo‘ladi

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” 25-27-iyun kunlari uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.

    дождь Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    “Respublika hududidagi ob-havo sharoiti shimoli-g‘arbiy siklon va u bilan bog‘liq atmosfera frontal qismlari ta’sirida shakllanadi. Shu munosabat bilan yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi, do‘l yog‘ishi, shamolning kuchayishi hamda chang to‘zonlari kuzatilishi kutiladi”, - deyiladi xabarda.

    Ma’lum qilinishicha, 25-iyunda mamlakatning shimoli-g‘arbida va shimolida, 25–26 iyun kunlari sharqida, 26–27-iyun kunlari esa g‘arbda va shimoli-g‘arbda kuchli yomg‘ir yog‘ishi prognoz qilinmoqda.

    Shimoli-g‘arbiy, shimoliy va markaziy hududlarda jazirama issiqning pasayishi kutiladi, kunduzi havo harorati +23…+28°S gacha tushadi.

    Biroq Qozog‘istonning janubiy va sharqiy hududlariga Ashxobod atrofidan quruq va iliq havo massalarining kirib kelishi davom etadi. Buning natijasida ushbu hududlarda havo harorati +33…+38°S atrofida saqlanib qoladi, ayrim tumanlarda esa o‘ta kuchli issiq +40…+42°S gacha yetishi mumkin.

    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет Ёғингарчилик Ёмғир
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф