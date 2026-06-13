KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Кейинги уч кун ичида кучли ёмғир ёғиши ва +38 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК Қозоғистон учун 13-15 июнь кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    дождь весна
    Фото: Казгидромет

    Яқин кунларда Қозоғистон ҳудуди бўйлаб атмосфера фронтал қисмларининг ўтиши сабабли об-ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин.

    “13 ва 15 июнь кунлари Қостанай вилоятида, 15 июнда эса Манғистау, Шимолий Қозоғистон ва Ақмола вилоятларида кучли ёмғир ёғиши кутилмоқда”, — дейилади хабарда.

    Давр давомида мамлакат шимоли ва шимоли-ғарбида, 15 июнда эса жануби-ғарбда дўл ва бўронли шамоллар бўлиши мумкин. Республика бўйлаб шамоллар кучайиши мумкин.

    Кундузи Шарқий Қозоғистон ва Абай вилоятларида, 14-15 июнь кунлари Қарағанди, Жамбил, Алмати ва Жетису вилоятларида, 15 июнда эса Атирау вилоятида кучли иссиқлик сақланиб қолади.

    Ҳаво ҳарорати +35…+38°C гача кўтарилади.

    Об-ҳаво Қазгидромет Ёғингарчилик Ёмғир
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф