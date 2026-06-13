Кейинги уч кун ичида кучли ёмғир ёғиши ва +38 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК Қозоғистон учун 13-15 июнь кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Яқин кунларда Қозоғистон ҳудуди бўйлаб атмосфера фронтал қисмларининг ўтиши сабабли об-ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин.
“13 ва 15 июнь кунлари Қостанай вилоятида, 15 июнда эса Манғистау, Шимолий Қозоғистон ва Ақмола вилоятларида кучли ёмғир ёғиши кутилмоқда”, — дейилади хабарда.
Давр давомида мамлакат шимоли ва шимоли-ғарбида, 15 июнда эса жануби-ғарбда дўл ва бўронли шамоллар бўлиши мумкин. Республика бўйлаб шамоллар кучайиши мумкин.
Кундузи Шарқий Қозоғистон ва Абай вилоятларида, 14-15 июнь кунлари Қарағанди, Жамбил, Алмати ва Жетису вилоятларида, 15 июнда эса Атирау вилоятида кучли иссиқлик сақланиб қолади.
Ҳаво ҳарорати +35…+38°C гача кўтарилади.