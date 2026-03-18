Кениядаги сув тошқинларида 71 киши ҳалок бўлди
ASTANА.Кazinform - Кениядаги сув тошқинлари қурбонлари сони 71 кишига етди. Бу ҳақда мамлакат Миллий полиция хизмати маълум қилди, деб хабар беради ТАСС.
— Найроби энг кўп зарар кўрган ҳудуд бўлиб, у ерда 36 киши ҳалок бўлди, — дейилади ҳужжатда.
Бундан ташқари, кучли ёмғирлар натижасида юзага келган сув тошқинлари тахминан 2,6 минг оилани уйларини тарк этишга мажбур қилди ва инфратузилманинг катта даражада вайрон бўлишига олиб келди.
— Қидирув-қутқарув ишлари бутун мамлакат бўйлаб давом этмоқда, — дея қўшимча қилди полиция.
Полиция фуқароларни ниҳоятда эҳтиёткор ва ҳушёр бўлишга, шунингдек, янгиланган маълумотларни диққат билан кузатиб боришга ва мутахассисларнинг тавсияларига қатъий риоя қилишга чақирди.
Об-ҳаво хизмати маълумотларига кўра, яқин кунларда ёмғирлар давом этади.
Кенияда 6 мартдан бери кучли ёмғирлар туфайли сув тошқинлари кузатилмоқда. Яқин атрофдаги Эфиопия ҳам ёмғирлардан жиддий зарар кўрди. Мамлакат жанубидаги кўчкилар ва сув тошқинларида камида 107 киши ҳалок бўлди.
