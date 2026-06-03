Кенияда Эбола карантин марказини очишга қарши норозилик намойишида икки киши ҳалок бўлди
ASTANА. Кazinform – Кения полицияси мамлакатда АҚШнинг Эбола беморлари учун изоляция марказини очиш режасига қарши чиққан икки намойишчини отиб ўлдирди, деб хабар беради Euronews.
Полиция ҳарбий базага қараб юрган, йўлларни тўсиб қўйган ва автомобиль шиналарини ёқиб юборган намойишчиларга кўз ёшартувчи газ ва ҳақиқий ўқ-дориларни қўллади. Иккала қурбон ҳам ўқ жароҳатларидан вафот этди.
Хабарларга кўра, қурбонлардан бири дўкончи бўлган. У тартибсизликлар туфайли дўконини ёпиб, уйига қайтишга уринаётган пайтда отиб ўлдирилган.
Кениянинг марказий Наньюки шаҳрида юзлаб одамлар Лайкипия авиабазасида АҚШ фуқаролари учун Эбола карантин марказини ташкил этиш режаларига қарши намойиш ўтказдилар.
Норозилик намойишлари Кения Олий суди муассаса фаолиятини ва хорижий беморларни қабул қилишни вақтинча тўхтатганидан икки кун ўтгач бошланди. Даъво Кения ҳуқуқшунослар кссоциацияси ва конституциявий назорат органи томонидан қўзғатилган.
Ташкилотлар Кения соғлиқни сақлаш тизимининг заифлигини айтиб, мамлакатда Эбола билан касалланган хорижий фуқароларнинг карантинига қарши чиқишди.
Кения расмийлари пайшанба куни Қўшма Штатлар чет элда Эбола билан касалланган фуқароларини ватанига қайтариш ўрнига Кенияга жўнатишни режалаштираётганини эълон қилишди. Оқ уй режасига кўра, карантин маркази Лайкипия авиабазасида жойлашган бўлиб, жума куни 50 ўринли бўлим сифатида ишлай бошлаши керак эди.
Эслатиб ўтамиз, Кенияда карантин марказининг очилишига қарши оммавий норозилик намойишлари бўлиб ўтаётгани ҳақида хабар берган эдик..