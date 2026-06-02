Эбола: Кенияда карантин марказининг очилишига қарши оммавий норозилик намойишлари бўлиб ўтмоқда
ASTANА. Кazinform – Кениянинг Наньюки шаҳрининг юзлаб аҳолиси Эбола вирусини юқтирган бўлиши мумкин бўлган одамлар учун карантин марказини очиш режаларига қарши норозилик билдириш учун кўчаларга чиқди. Намойишчилар лойиҳани бутунлай тўхтатишни талаб қилмоқдалар ва расмийлардан марказни 9 июнга қадар ёпишни талаб қилмоқдалар, деб хабар беради Euronews.
Режага кўра, муассаса АҚШ кўмагида ҳарбий база ҳудудида жойлашган бўлади.
Норозилик намойишларига Америка фуқаролари учун 50 кишилик марказнинг очилиши сабаб бўлган. Бу фуқаролар Эбола вируси билан алоқада бўлган бўлиши мумкин, аммо уларда касаллик аломатлари кузатилмаган.
Олий суднинг марказ ишини вақтинча тўхтатиш тўғрисидаги қароридан кейин вазият янада кескинлашди.
Шунга қарамай, ОАВ хабарларига кўра, сўнгги кунларда Наньюки туманида ҳарбий авиация фаоллиги кузатилган. Маҳаллий мутахассислар буни объектни ишга туширишга тайёргарлик ишлари олиб борилаётгани билан боғламоқда.
Умуман олганда, Кения расмийлари карантин марказини ташкил этиш режаларини тасдиқладилар.
Мамлакат соғлиқни сақлаш вазири Аден Дуаленинг сўзларига кўра, ушбу лойиҳа санитария фавқулодда вазиятларига тайёргарликни кучайтириш ва хавфли касалликларнинг мумкин бўлган авж олишига тезкорлик билан жавоб бериш қобилиятини ошириш дастурининг бир қисмидир.
Дастлабки режага кўра, марказ май ойи охирида ишлай бошлаши керак эди. Бироқ, унинг келажаги суд жараёнининг натижалари ва расмийларнинг позициясига боғлиқ бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Конгода ғазабланган оломон эбола чодир-касалхоналарига ўт қўйди.