Қасим-Жомарт Тоқаев "Келажак ўйинлари — 2026" турнирининг очилиш маросимида нутқ сўзлайди
ASTANА.Кazinform – Бугун Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев "Келажак ўйинлари — 2026" халқаро мультиспорт турнирининг очилиш маросимида нутқ сўзлайди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
29 июлдан 9 августгача Астанада бўлиб ўтадиган мусобақада 34 мамлакатдан 800 спортчи иштирок этади.
Тадбирнинг очилиш маросимида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров ва Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, Президент Телерадиокомплекси “Келажак ўйинлари — 2026”нинг телевидение орқали ёритилишини таъминлайди.