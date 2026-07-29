Президент Телерадиокомплекси “Келажак ўйинлари — 2026”нинг телевидение орқали ёритилишини таъминлайди
ASTANA. Kazinform — Астана “Келажак ўйинлари — 2026” халқаро мультиспорт турнирига мезбонлик қилишга тайёргарлик кўрмоқда. 29 июлдан 9 августгача пойтахтда бўлиб ўтадиган мусобақаларни телевидение орқали ёритишда Президент Телерадиокомплексининг тахминан 150 нафар мутахассиси иштирок этади.
Президент Телерадиокомплекси очилиш маросимини, шунингдек, «Qazaqstan» енгил атлетика спорт мажмуасида бўлиб ўтадиган учта Phygital йўналишдаги мусобақаларни телевидение орқали ёритишни таъминлайди. Мажмуада Phygital Basketball (29 июль – 3 август), Phygital Football (4-9 август) ва Phygital Fighting (8 август) бўйича турнирлар бўлиб ўтади.
Шу мақсадда замонавий кўп камерали суратга олиш ускуналари билан жиҳозланган кўчма телевидение станциялари (КТС) фаолият юритади. Улар турнирнинг асосий тадбирларини юқори сифатли телевизион суратга олиш ва трансляция қилишни таъминлайди.
Мусобақага тайёргарлик ишлари якуний босқичда. КТС микроавтобуслари мусобақалар ўтказиладиган жойларга жойлаштирилди, ускуналарнинг техник текширувлари ва сигнал узатиш линиялари ўтказилди ва махсус машқлар давом этмоқда.
Очилиш маросимида йигирма тўртта телевизион камерадан фойдаланилади. Бундан ташқари, ташкилотчилар турли бурчаклардан суратга олиш имконини берувчи кабел тизими ва камера крани каби қўшимча махсус ускуналар ўрнатдилар.
Режиссёрлар, муҳандислар, камера операторлари, овоз мутахассислари, ёритиш техниклари ва бошқа техник ходимлар телевизион ишлаб чиқаришда иштирок этадилар.
Очилиш маросими ва асосий турнир тадбирлари Jibek Joly ва Silk Way телеканалларида намойиш этилади.
“Келажак ўйинлари — 2026” классик спорт турларини замонавий рақамли технологиялар билан бирлаштиради. Мусобақада халқаро клублар таркибида иштирок этадиган 50 дан ортиқ мамлакатдан 800 дан ортиқ спортчи иштирок этиши кутилмоқда. Турнирнинг умумий соврин жамғармаси 4,65 миллион долларни ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йил февраль ойида Қозон шаҳрида бўлиб ўтган “Келажак ўйинлари” мусобақасида Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев кейинги турнирни Қозоғистонда ўтказишни таклиф қилган эди. Ўша йилнинг октябрь ойида Қозоғистон мусобақани ўтказиш учун танланди ва рақобатбардош танлов жараёнида Перу ва Чилини ортда қолдирди.
“Келажак ўйинлари — 2026” чипталари савдоси 20 май куни бошланди.
21 июль куни Қозоғистон Туризм ва спорт вазирлиги мусобақалар жадвалини тақдим этди.
25 июль куни Астана турнирнинг дастлабки иштирокчиларини кутиб олди ва 27 июль куни глобал Dota 2 саҳнасининг гигантлари Xtreme Gaming ва Vici Gaming пойтахтга етиб келишди. Улар халқаро финаллар, йирик турнирлардаги ғалабалар ва кўп йиллик юқори даражадаги чиқишлар билан фахрланадилар.