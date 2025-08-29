Келажак авлодларнинг порлоқ келажаги учун тинчликни мустаҳкамлашимиз керак — ҚР Президенти
ASTANА. Кazinform — Бугун — Халқаро ядровий синовларга қарши кураш куни. Бу кун Қозоғистон ташаббуси билан БМТ Бош Ассамблеяси томонидан таъсис этилган. Бу ҳақда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ўзининг Х саҳифасида ёзди.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон халқи ядро қуроли синовидан катта зарар кўрган. Бундай фожиа такрорланмаслиги керак.
— Бугун — халқаро ядровий синовларга қарши кураш куни. Бу кун Қозоғистон ташаббуси билан БМТ Бош Ассамблеяси томонидан таъсис этилган. Ядро қуроли синовидан халқимиз катта зарар кўрди. Бундай фожиа такрорланмаслиги керак. Биз келажак авлодларнинг порлоқ келажаги учун тинчликни мустаҳкамлашимиз, халқаро ҳамкорликни ривожлантиришимиз лозим. Биз ядровий қурол ва синовлардан бутунлай воз кечиш учун ҳаракат қилишимиз даркор. Тинчлик ва хавфсизлик – бутун инсониятга хос бўлган энг муҳим қадриятдир, – деб ёзган Давлат раҳбари.
